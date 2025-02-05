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Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Повторные выбросы мазута обнаружены на пляжах в ряде районов Анапы (Краснодарский край), сообщает оперативный штаб региона в среду.

"На пляжах в нескольких районах Анапы мониторинговые группы утром обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - в основном небольшого размера, но достаточно много по количеству", - говорится в сообщении.

На закрепленных за муниципалитетами территориях факты наличия мазута на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Тимашевского, Курганинского, Крымского районов и Краснодара.

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Отмечается, что новые выбросы на каждом из участков убирают в первую очередь.

Накануне мазут был обнаружен на 12 участках побережья в Анапе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край Анапа
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