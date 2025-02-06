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В Думу внесут поправки о штрафах за нарушения при включении в реестр провайдеров хостинга

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин анонсировал внесение в палату законопроекта об административной ответственности за нарушение порядка включения в реестр провайдеров хостинга.

"Только что на заседании комиссии РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет технологий - ИФ) объявил о новом законопроекте, который был отправлен на рассмотрение правительства РФ. Он предусматривает штрафы за несоблюдение ряда правовых норм, вступивших в силу в прошлом году", - написал Горелкин в Telegram.

За нарушение порядка включения в реестр провайдеров хостинга предлагается установить административную ответственность для компаний, оказывающих данные услуги, в виде штрафа для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщил депутат.

Также предусмотрена и административная ответственность для операторов государственных информационных систем, муниципальных информационных систем, информационных систем государственных и муниципальных учреждений, которые сотрудничают с провайдерами хостинга, не включенными в реестр. Штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, отметил Горелкин.

Он считает, что "эти меры станут весомой мотивацией для всех, кто по каким-то причинам предпочитает игнорировать требования закона и создавать риски утечки персональных данных россиян в иностранные юрисдикции".

Горелкин также рассчитывает на положительный отзыв правительства и внесение законопроекта на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Антон Горелкин Госдума Правительство
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