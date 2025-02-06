Лавров заявил о заинтересованности в укреплении российско-абхазских отношений

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что предстоящие президентские выборы в Абхазии пройдут в рамках конституции и без эксцессов, и заинтересованы в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, что у вас грядут выборы, и очень рассчитываем, что они состоятся в соответствии с конституцией без каких-либо эксцессов. И будет сделано все, чтобы воля абхазского народа была выражена свободно и демократично", - сказал Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой.

Российский министр отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы российско-абхазское взаимодействие укреплялось и дальше".

"Мы уверены, что потенциал, который заложен в наших связях, особенно в энергетической, туристской области, обязательно приведет к дальнейшему росту и экономики и решению социальных проблем, улучшению благосостояния граждан", - подчеркнул глава МИД РФ.

"И в этом смысле мы ожидаем скорейшего открытия аэропорта сухумского, это будет существенно способствовать развитию туризма", - заявил Лавров.

До 10 января Гунба исполнял обязанности президента Абхазии (после ухода в отставку Аслана Бжании), в настоящий момент он находится в отпуске в связи с участием в избирательной кампании по выборам президента страны.

Занимая должности вице-президента и и.о. президента, Гунба курировал отношения с Россией, в том числе ряд нацеленных на развитие республики совместных российско-абхазских проектов. Он заявлял, что считает своим долгом довести эти проекты до логического завершения, в связи с чем обратился за помощью к российскому руководству.

Российская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в развитии сотрудничества с Абхазией, в сохранении стабильности на южных рубежах РФ. Российское государство помогает и намерено в будущем помогать Абхазской республике.