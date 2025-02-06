Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг отразили восемь волн атак ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Минобороны России.

"По состоянию на 21:00 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки отражены", - сообщили в ведомстве в четверг.

"На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах, при поддержке танков и машин разграждения, предприняли восемь волн атак", - заявили в Минобороны.

"Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в т.ч. восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника", - отметили российские военные.

По данным ведомства, украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены.

Как сообщает Минобороны, задачи в данном районе в четверг при поддержке авиации и артиллерии выполнялись военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "АрБат", а также операторами БпЛА центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты.

"Подразделениями группировки войск "Север" проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника",- сообщили в ведомстве.