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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин из агентуры украинских спецслужб, которые готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По ее данным, задержанные прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

"В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами", - заявили в ЦОС.

Следственными подразделениями ФСБ в отношении женщин возбуждены уголовные дела по "признакам преступлений террористической направленности".

"От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до тридцати лет лишения свободы", - заявили в ведомстве.

В спецслужбе добавили, что "проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении противоправной деятельности".

Спецслужба не раскрыла личности задержанных и другие подробности операции.

ФСБ задержание теракты ВСУ
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