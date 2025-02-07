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Суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин по делу о подготовке терактов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, которые ранее были задержаны по подозрению в подготовке терактов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ России по региону.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин из агентуры украинских спецслужб, которые, как считают в спецслужбе, готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса.

По данным ФСБ, задержанные прошли на территории Украины обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами

Отмечалось, что все задержанные дали признательные показания.

ФСБ Воронеж Ростов-на-Дону Севастополь Ленинский районный суд
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