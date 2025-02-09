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Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников по селу Белянка Белгородской области ранен мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина," - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, двумя украинскими FPV-дронами было атаковано село Уразово Валуйского округа. В результате детонации одного из них были повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. Второй дрон повредил навес и техническое оборудование коммерческого объекта.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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