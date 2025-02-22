На западе Крыма пройдут противодиверсионные учения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Противодиверсионные учения пройдут на западе Крыма в субботу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"22 февраля в Бахчисарайском и Сакском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Цель учений - противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", - написал он в своем телеграм-канале.

Учения пройдут с 10:00 до 15:00 мск, они предполагают полное блокирование районов и проведение досмотровых мероприятий. Также в это время могут временно отключить сотовую связь, уточнил глава региона.

Предыдущие противодиверсионные учения в Крыму проводились 12 февраля на севере полуострова.