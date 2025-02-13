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Что произошло за день: четверг, 13 февраля

Предотвращенный теракт, обсуждение встречи Путина и Трампа, ЧП на шахте в Пермском крае

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. Граждане одной из стран Центральной Азии, планировавшие подрыв железнодорожного вокзала, ликвидированы при задержании.

- Оглашение послания президента РФ Федеральному собранию в феврале не планируется. Дата пока не определена.

- WSJ сообщила, что КНР предлагала организовать встречу Путина и Трампа по Украине. В Кремле заявили, что говорить о подключении Китая к американо-российским переговорам по украинскому урегулированию преждевременно. Дмитрий Песков отметил, что Эр-Рияд фигурировал в качестве возможного места встречи президентов РФ и США, но окончательного решения на этот счет нет. Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин будет рад принять Трампа в Москве 9 мая, если будет принято такое решение.

- Госслужбы и банки РФ не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с клиентами. Правительство РФ подготовило соответствующий законопроект. Кабмин внесет в Думу три десятка мер по борьбе с телефонным мошенничеством, в том числе о запрете отправки смс во время телефонного звонка.

- В Госдуму внесен законопроект о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года после его принятия. В случае принятия данная норма будет действовать и для призывников прошлого года.

- Петр Порошенко подпал под санкции Зеленского. Помимо экс-президента Украины, который внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, санкции введены, в том числе, против бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего депутата Виктора Медведчука.

- Два сотрудника "Уралкалия" погибли в результате ЧП в шахте в Пермском крае. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.

- В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей. Пострадали не менее 28 человек. Людей сбил 24-летний выходец из Афганистана.

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