Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

На втором месте - штрафы от ГАИ, третье место делят долги по налогам и за ЖКУ

Фото: "Интерфакс"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более четверти всех долгов россиян составляют задолженности по кредитам, а почти пятая часть - штрафы ГАИ, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"Наибольшую долю в общем количестве находившихся на принудительном исполнении по состоянию на 1 января 2025 года исполнительных производств составляют исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций. Это 27,8% от количества исполнительных производств", - сказал он.

По его данным, общее количество дел этой категории составляет 15 млн.

"На втором месте по объему исполнительных производств в общем количестве, находящихся на принудительном исполнении являются штрафы Госавтоинспекции - 18,1% (10 млн исполнительных производств). В 2024 году количество злостных неплательщиков административных штрафов ГИБДД, имеющих 10 и более неуплаченных штрафов, составило почти 565 тысяч человек", - сказал Аристов.

Третье место разделяют между собой должники по налогам и в сфере жилищно-коммунальных услуг (12,6%, 7 млн дел).