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Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Север" в течение суток на курском направлении отразила две контратаки вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Отражены две контратаки противника", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, подразделениями группировки нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах 13 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Колмаков, Косица, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области", - сказали в министерстве обороны.

Курская область ВСУ Минобороны
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