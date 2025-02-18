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Путин поручил при необходимости содействовать в устранении последствий атаки на КТК

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил оказать содействие в устранении последствий атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Если что-то нужно со стороны российского правительства, прошу это содействие оказать", - сказал он вице-премьеру Александру Новаку в ходе совещания с правительством.

При этом Путин отметил, что если иностранные участники консорциума сами заинтересованы в восстановлении работы объекта (НПС - ИФ), "то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования". "Это (КТК - ИФ) же не российская организация?", - уточнил он. "И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделе продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам? Та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК", - добавил глава государства.

Новак подтвердил, что это нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками консорциума. "В основном иностранные акционеры: американские компании - Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания (КТК - ИФ) не под санкциями. Она прокачивала нефть надежно через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию, в Новороссийск. И вот фактически эта атака была, действительно, ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам", - сказал вице-премьер.

В настоящее время происходит оценка нанесенного ущерба, этим занимается КТК. "Идет оценка, но это несколько месяцев как минимум по предварительной оценке, которую мы получили", - сообщил Новак.

"Мы осведомлены о ситуации, произошедшей на одной из нефтеперекачивающих станций КТК. Нашим приоритетом всегда остается безопасность персонала, активов, а также обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки нефти", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе американской Chevron.

"КТК является ключевым экспортным маршрутом для казахстанской нефти на международные рынки, и многие страны полагаются на эту важнейшую транспортную артерию для обеспечения своей энергетической безопасности", - добавили в компании. "Производственная деятельность "Тенгизшевройл" (ТШО) и транспортировка тенгизской нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума продолжаются в бесперебойном режиме. Мы продолжаем следить за ситуацией", - уточнили в Chevron.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и России, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Владимир Путин КТК Казахстан Каспийск Новороссийск Chevron
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