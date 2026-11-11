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ФСБ раскрыла в Калининградской области агентурную сеть польских спецслужб

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте двух агентов польских спецслужб по делу о шпионаже, они собирали в Калининградской области информацию о военных объектах региона, а также о социально-экономической ситуации.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и локализована агентурная сеть спецслужб Республики Польша, действовавшая в Калининградской области", - сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ заявили, что задержаны два агента Службы военной разведки министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши, которые собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе.

"В отношении указанных лиц следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК России. Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

В ЦОС добавили, что семерым гражданам Польши и трем гражданам России, контактировавшим с польскими спецслужбами, объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена), ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ст. 276 (шпионаж)УК России.

"Указанным гражданам Республики Польши на длительный срок закрыт въезд в нашу страну", - заявили в ФСБ.

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ФСБ раскрыла в Калининградской области агентурную сеть польских спецслужб

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