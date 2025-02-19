Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска пересекли минувшей ночью границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника", - сказал Путин в среду журналистам в Санкт-Петербурге.

На вопрос журналистов, какова обстановка в зоне специальной военной операции, президент ответил: "По всей линии соприкосновения наши войска наступают".







