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Что произошло за день: среда, 19 февраля

Заявления Путина по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде, новый пакет санкций ЕС, уход Олега Бочарова с должности замглавы Минпромторга РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Он подтвердил договоренность с США возобновить работу дипломатических ведомств, а также сказал о желании встретиться с Дональдом Трампом, отметив, что требуется подготовка. По словам президента РФ, после получения информации в качестве избранного президента Трамп оценил сроки урегулирования в полгода.

- Российские войска пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины, сообщил Владимир Путин.

- Трамп заявил, что Зеленскому ради сохранения Украины стоит как можно быстрее добиться урегулирования конфликта.

- Агреман новому послу России в Вашингтоне будет дан в ближайшее время, заявил "Интерфаксу" источник в Госдуме.

- Постпреды ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ, теперь его должны утвердить лидеры стран Евросоюза. По данным СМИ, в пакет включены 13 банков и 73 танкера, предусмотрен "поэтапный" запрет на покупку определенной продукции из российского алюминия и на операции с некоторыми аэропортами и портами.

- Олег Бочаров освобожден от должности замглавы Минпромторга РФ. Он курировал авиационную промышленность. На должность назначен Геннадий Абраменков, который ранее возглавлял ОКБ "Факел". Источник "Интерфакса" в госструктурах сообщал, что Бочаров может вскоре занять должность замгендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

- В России уже летом могут запретить рекламные спам-звонки, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

- Даниил Медведев и Андрей Рублев стали четвертьфиналистами турнира в Дохе. Российская теннисистка Мирра Андреева в среду провела два матча и также вышла в четвертьфинал.

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