Минсельхоз предложил снизить минимальные цены для закупки зерна в госфонд

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз подготовил проект приказа о предельных ценах на зерно, при достижении которых в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) будут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынке зерна.

Для закупочных интервенций утверждаются предельные минимальные цены, для товарных - предельные максимальные.

Предложенные уровни цен ниже, чем в 2024/25 сельхозгоду. Цены определены для всех регионов и согласованы с ФАС.

Согласно проекту приказа, размещенному на сайте regulation.gov.ru, предельные минимальные цены на пшеницу 3 класса при проведении закупочных интервенций предложены в 14 850 рублей за тонну с НДС (15 620 рублей в 2024/25 сельхозгоду), 13 500 рублей без НДС (14 200 рублей). На пшеницу 4 класса - соответственно 14 190 рублей за тонну (15 070 рублей) и 12 900 рублей за тонну (13 700 рублей), на рожь не ниже 3 класса - 11 770 рублей (11 440 рублей) и 10 700 рублей (10 400 рублей), на ячмень - 12 540 рублей за тонну (13 640 рублей) и 11 400 рублей (12 100 рублей) за тонну.

Для товарных интервенций определены предельные максимальные цены. Цена пшеницы 3 класса предложена в 16 390 рублей за тонну с НДС (17 160 рублей), 14 900 рублей за тонну без НДС (15 600 рублей), пшеницы 4 класса - соответственно в 15 620 рублей (16 610 рублей) и 14 200 рублей (15 100 рублей) за тонну, на рожь не ниже 3 класса - в 12 980 рублей (12 540 рублей) и 11 800 рублей (11 400 рублей), на ячмень - в 13 750 рублей (14 960 рублей) и 12 500 рублей (13 600 рублей) за тонну.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница.

В конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.