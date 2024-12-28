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Правительство РФ разрешило в 2025 году продать из госфонда до 3 млн тонн зерна

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда.

Как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение об этом подписано. Решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке, говорится в сообщении.

Зерно, закупленное в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций. Государство закупает продукцию в интервенционный фонд, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую поддержку, отмечается в сообщении.

Решение о продаже зерна из интервенционного фонда (товарные интервенции) принимается для поддержания стабильности рынка.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года.

В настоящее время в фонде имеется порядка 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница.

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