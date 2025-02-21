Что произошло за день: пятница, 21 февраля

Необязательно участие Зеленского в переговорах, перспективы возвращения Renault в Москву и продажа "Крестов"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переговоры по украинскому урегулированию не предусматривают обязательного участия Владимира Зеленского, уверен Дональд Трамп. Президент США также заметил, что Джо Байден и Зеленский могли бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

- В Кремле считают преждевременным подводить итоги специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Иноагентами признаны журналистка Жанна Агалакова и артист Антон Лирник. Также реестр пополнили блогер Рустем Адагамов, журналист Илья Азар и колумнист Елизавета Александрова-Зорина.

- Ракетные системы "Орешник" и "Авангард" являются результатом работы ученых над созданием новых материалов, заявил Владимир Путин. Температура на боеголовках соответствует температуре на поверхности Солнца, подчеркнул президент России.

- Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН. В Кремле заявили, что Россия исходит из руководящей роли ООН, сейчас нет возможности создать ей альтернативу.

- Сергей Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ. "Вряд ли ему что-то тут светит", - считает мэр столицы.

- Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест. Ему вменяется превышение полномочий.

- Музей, гостиничный комплекс и рестораны появятся в бывшей тюрьме "Кресты". Комплекс бывшего следственного изолятора куплен группой компаний "КВС" за 1,136 млрд рублей.

- Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково". Служба проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылета.