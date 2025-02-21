Путин назвал "Орешник" и "Авангард" результатом работы над новыми материалами

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ракетные системы "Орешник" и "Авангард" являются результатом работы ученых над созданием новых материалов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Весь мир говорит про "Орешник". Материалы-то какие? Температура на боеголовках соответствует температуре на поверхности Солнца", - сказал Путин в пятницу в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

"Это результат работы над новыми материалами", - подчеркнул он.

"С 80-х годов разрабатывали системы планирующего летающего блока, мы его назвали "Авангард". Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца", - рассказал президент.

Путин отметил, что в 80-е годы было просто невозможно сделать такие системы, потому что не было соответствующих материалов для них.