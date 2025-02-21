Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заместителю губернатора Ростовской области - министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Константину Рачаловскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказал представитель УФСБ.

Ранее сообщалось, что Рачаловский задержан по делу о превышении полномочий. По данным правоохранительных органов, его подозревают в незаконном выделении субсидий предприятиям, которые после их получения становились банкротами. Ущерб оценивается в 155,2 млн рублей.

Рачаловский был назначен на пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 7 мая 2014 года, а с сентября 2023 года он назначен на должность заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее он работал главным агрономом совхоза "Октябрьский", а затем директором акционерного общества "Октябрьское" Аксайского района, с 1996 года он являлся заместителем главы администрации - начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района, с 2009 года - первым заместителем главы администрации Аксайского района.

4 ноября 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о своей отставке. Врио главы региона был назначен Юрий Слюсарь. После этого свои посты в правительстве региона покинули министр ЖКХ Сергей Сизиков и министр строительства, архитектуры и территориального развития Юрий Сильвестров. Пост замгубернатора региона покинул Александр Скрябин, позже он был назначен и.о. главы администрации Ростова-на-Дону. Были арестованы два заместителя главы Ростовской области - министр транспорта Виталий Кушнарев, который уже освобожден от должности, а также министр финансов Лилия Федотова.