Поиск

Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заместителю губернатора Ростовской области - министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Константину Рачаловскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказал представитель УФСБ.

Ранее сообщалось, что Рачаловский задержан по делу о превышении полномочий. По данным правоохранительных органов, его подозревают в незаконном выделении субсидий предприятиям, которые после их получения становились банкротами. Ущерб оценивается в 155,2 млн рублей.

Рачаловский был назначен на пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 7 мая 2014 года, а с сентября 2023 года он назначен на должность заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее он работал главным агрономом совхоза "Октябрьский", а затем директором акционерного общества "Октябрьское" Аксайского района, с 1996 года он являлся заместителем главы администрации - начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района, с 2009 года - первым заместителем главы администрации Аксайского района.

4 ноября 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о своей отставке. Врио главы региона был назначен Юрий Слюсарь. После этого свои посты в правительстве региона покинули министр ЖКХ Сергей Сизиков и министр строительства, архитектуры и территориального развития Юрий Сильвестров. Пост замгубернатора региона покинул Александр Скрябин, позже он был назначен и.о. главы администрации Ростова-на-Дону. Были арестованы два заместителя главы Ростовской области - министр транспорта Виталий Кушнарев, который уже освобожден от должности, а также министр финансов Лилия Федотова.

Константин Рачаловский Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Оформление шенгенских виз для россиян стоило в 2024 году 120-130 евро

Путин назвал "Орешник" и "Авангард" результатом работы над новыми материалами

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В Эр-Рияде Россия не ставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы

Кремль считает преждевременным подводить итоги спецоперации

Кремль считает преждевременным подводить итоги спецоперации

Музей, гостиничный комплекс и рестораны появятся в бывшей тюрьме "Кресты"

Музей, гостиничный комплекс и рестораны появятся в бывшей тюрьме "Кресты"

Wildberries подала иск на 713 млн рублей к компании Владислава Бакальчука

В районах вечной мерзлоты изменили правила проектирования ж/д путей

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5890 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });