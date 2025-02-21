Кремль не видит альтернативу ООН даже на фоне инициативы по выводу США из организации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия исходит из руководящей роли ООН, сейчас нет возможности создать ей альтернативу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу сенаторов-республиканцев по выходу США из организации.

"Мы все-таки исходим из руководящей роли Организации Объединенных наций и считаем, что при всех очевидных неэффективностях на фоне современных вызовов замены этой организации не существует. А главное, что, по всей видимости, объективно не существует и возможности создать ей какую-то альтернативу", - сказал он на брифинге.

По его словам, в Кремле читали сообщения о соответствующем законопроекте республиканцев, но пока не знакомы со всеми деталями данной инициативы.

Сенаторы внесли в Конгресс законопроект о выходе США из состава ООН.

"Законопроект предусматривает аннулирование закона 1945 года о членстве США в ООН", - говорится в документе, опубликованном на сайте сенатора Майка Ли.

Если законопроект будет принят, США должны будут "прекратить любую форму финансовой поддержки ООН".

Законопроект также "запрещает участие США в миротворческих операциях ООН".