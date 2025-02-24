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Банк России назовет банки-нарушители ипотечного стандарта не раньше середины года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк России опубликует список банков, нарушающих ипотечный стандарт, не раньше середины 2025 года, заявил "Интерфаксу" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Банки с 1 января выдают ипотеку по специальному стандарту, призванному убрать с рынка высокорисковые схемы кредитования и повысить информированность заемщика об условиях ссуды. Документы был разработан Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций.

Меры воздействия за несоблюдение требований к ипотечному продукту прописаны в другом стандарте - надзора за работой кредитных организаций, который заработает с 1 апреля 2025 года. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов. Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ для публикации на сайте регулятора. Такая мера будет применятся в том случае, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

"Я думаю, что первая публикация возможна не раньше, чем к середине года, просто в силу того, что надзорный стандарт заработает с 1 апреля, а он определяет, как строится работа с банками-нарушителями. Сначала предупредили, если исправился - молодец, все хорошо. Не исправился - делается еще несколько предупредительных шагов. Если уж совсем "отказник", то тогда мы публикуем имя и состав нарушения", - рассказал Данилов.

Он допустил возможность внесения изменений в ипотечный стандарт после анализа текущей практики и новых ипотечных продуктов. Вместе с тем, ЦБ против изменений, которые снижают "защитную" силу документа.

"Изначально предполагалось, что стандарт должен эволюционировать. Это более гибкий и быстрый инструмент, чем регулирование. Стандарт направлен на защиту прав ипотечных заемщиков и пресечение недобросовестных практик, при этом в большой степени тех, которые приводят к завышению стоимости жилья и долга заемщика. Развитие стандарта в этом направлении мы поддерживаем и не исключаем, что в него будут внесены изменения по результатам анализа текущей бизнес-практики и новых ипотечных продуктов. Но мы бы выступали против изменений, которые снижают его "защитную" силу. Пока никаких поправок в рамках рабочей группы Комитета по стандартам мы предметно не обсуждали. И напомню, что мы не являемся основной стороной в этом процессе - в комитет помимо нас входят банки, Минфин и другие участники", - рассказал Данилов.

Александр Данилов Банк России Минфин
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