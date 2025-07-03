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В ЦБ изучают кейсы отдельных банков-нарушителей ипотечного стандарта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций изучает случаи нарушения банками ипотечного стандарта, результаты станут известны в течение 30 дней, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

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Банки с 1 января 2025 года выдают ипотеку по специальному стандарту, призванному убрать с рынка высокорисковые схемы кредитования и повысить информированность заемщика об условиях ссуды.

Меры воздействия за несоблюдение этих требований прописаны в другом стандарте - надзора за работой кредитных организаций, который заработал с 1 апреля 2025 года. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций может направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов.

Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ для ее публикации на сайте регулятора. Такая мера будет применяться в том случае, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

Мамута заявил, что банки в целом соблюдают ипотечный стандарт.

"Но есть выявленные с нашей точки зрения, я аккуратно скажу, банки, у которых мы видим нарушения", - сказал он.

По словам Мамуты, сейчас комитет по стандартам проводит расследование. "Мы передали туда все эти кейсы, сейчас идут расследования, вероятно, в течение 30 дней будут результаты, и мы сможем рассказать", - заявил он.

Хроника 07 июня 2024 года – 03 июля 2025 годаИпотека в России
Михаил Мамута Финансовый конгресс Банк России
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