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Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законам о выборах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 840518-8 о совершенствовании избирательного законодательства.

Согласно законопроекту, дополнительные выборы депутатов Госдумы нельзя будет назначать и проводить в год, предшествующий году проведения основных выборов. Аналогичное регулирование предлагается закрепить также для региональных и муниципальных выборов. Как сказал журналистам председатель комитета Павел Крашенинников, "в этом правиле есть исключение: правило не применяется, если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий указанные органы остались в неправомочном составе".

Голосование

Предлагается также наделить Центральную избирательную комиссию правом решать вопрос о целесообразности применения бумажных бюллетеней на выборах в федеральные органы государственной власти. Аналогичное право предлагается предоставить избирательным комиссиям регионов на выборах соответствующих уровней. Крашенинников обратил внимание, что электронное голосование становится приоритетным и законопроектом предлагается ряд изменений, касающихся такого голосования.

Так, уточняются понятия электронного голосования как голосования с использованием комплекса электронного голосования на избирательном участке и дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети и технического устройства избирателя. Одновременно с этим закрепляется, что при проведении электронного голосования может проводиться голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе.

Законопроектом предусматривается, что если на территории субъекта РФ одновременно проводится дистанционное электронное голосование и электронное голосование, может быть предусмотрено, что итоги электронного голосования учитываются в итогах дистанционного электронного голосования.

Ряд нововведений посвящен подготовке и проведению голосования за рубежом. Так, предлагается отменить приписку граждан РФ, живущих за рубежом, к отдельным одномандатным округам и оставить им возможность выбирать депутатов Госдумы только по партийным спискам.

Пожертвования

Поправками в закон "О политических партиях" предлагается установить запрет политическим партиям принимать пожертвования не только от иностранных агентов, как сейчас, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, включенных в единый реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Крашенинников отметил, что "аналогичный запрет уже установлен законодательством о выборах и референдумах в отношении пожертвований в избирательные фонды и фонды референдума".

Счета

Предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов. По мнению Крашенинникова, это сократит общее время, потраченное кандидатами или их уполномоченными при получении услуг по специальным избирательным счетам, а также исключит необходимость посещения отделений кредитной организации, в том числе находящихся в удаленных и труднодоступных местностях.

В целях апробации указанной возможности предусматривается проведение эксперимента по дистанционному открытию специальных избирательных счетов кандидатов в 2025 году.

Законопроект в парламент в середине февраля внесла группа депутатов и сенаторов, во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Павел Крашенинников Госдума Андрей Клишас
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