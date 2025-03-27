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Зюганов не согласен дать право избиркомам на съемку процесса выдвижения кандидатов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике законопроект, закрепляющий возможность для представителей избиркомов и Минюста осуществлять фотосъемку и видеозапись мероприятий по выдвижению кандидатов на выборах. Он заявил об этом на пресс-конференции.

По мнению Зюганова, такой подход неприемлем в условиях политической конкуренции.

"У нас много партий. Вы сейчас заснимете и все передадите соседям, это невозможно и недопустимо, - сказал он. - Так не годится, нужна полноценная выборная кампания".

Законопроект № 840518-8 внесли в Госдуму 13 февраля депутаты и сенаторы, в том числе председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. 24 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Проект закона закрепляет возможность для представителей избирательных комиссий и Минюста России (его территориальных органов) беспрепятственно осуществлять фотосъемку и видеозапись мероприятия по выдвижению кандидатов, проводимые политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями.

Андрей Клишас Геннадий Зюганов КПРФ Минюст Госдума
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