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Мосгорсуд утвердил приговор французу Винатье за уклонение от обязанностей иноагента

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений приговор гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом), получившему три года колонии по уголовному делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Замоскворецкого суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменений", - говорится в решении суда.

Таким образом, апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы защиты Винатье на приговор.

Ранее защита просила суд ограничиться штрафом для Винатье, сам француз – не лишать его свободы.

Винатье был признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

Дело Винатье было рассмотрено в первой инстанции в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Согласно закону, максимальное наказание француза не могло превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. При этом обжаловать в апелляционной инстанции подсудимый мог только вид и размер наказания, а не установленные судом обстоятельства дела.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года.

Согласно фабуле дела, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества – политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Как следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде, французу вменяется сбор данных в ходе трех встреч в Москве в 2021-2022 годах.

Винатье – 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".

Мосгорсуд Франция
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