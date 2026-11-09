Финляндия ограничит въезд в страну российских спортсменов

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии 12 ноября ограничит въезд в страну российским спортсменам, сообщает Yle.

По его данным, МИД в срочном порядке готовит новое ужесточение визовой политики для россиян. Поправка к принципиальному решению об ограничении въезда в страну направлена на то, чтобы помешать российским спортсменам получать краткосрочные рабочие визы. Отзывать или аннулировать визу задним числом тем, у кого она уже есть, не планируется. Например, российские спортсмены, прибывающие на матчи НХЛ, которые пройдут в Финляндии на этой неделе, могут приехать.

Кроме матчей НХЛ, в Хельсинки с 20 по 21 ноября должны пройти соревнования по фигурному катанию с участием российских спортсменов, а с 27 по 29 ноября на горнолыжном курорте Руке пройдут соревнования лыжников на кубок мира, в которых также планируется участие российских участников.

О планах не допускать российских спортсменов на соревнования ранее сообщал премьер-министр Петтери Орпо.

Ранее Финляндия закрыла въезд в страну российским туристам.