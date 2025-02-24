Путин: Россия не против сохранения украинской государственности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, побуждая власти Украины провести президентские выборы, пытается оздоровить ситуацию в стране и сохранить украинскую государственность, считает президент РФ Владимир Путин.

"Действующий президент Трамп (...) толкает его (президента Украины Владимира Зеленского) на выборы, как мне представляется, он (Трамп) пытается оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы государства, "в целом это не столько на пользу России - у нас конфликт с действующим (в Киеве) режимом, сколько самой Украине".

"Кроме всего прочего, действующий президент (США) объявил о том, что хочет добиться мира - кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее - а действующий глава режима (на Украине) стоит на пути к достижению таких целей, и позиция, как мне представляется, президента США. И она не связана с тем, что это находится в наших интересах. Это, скорее всего, в интересах Украины и украинского государства - сохранение украинской государственности. И мы против этого тоже ничего не имеем", - подчеркнул российский президент.