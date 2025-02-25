Новосибирский физик Кабов приговорен к условному сроку по делу о мошенничестве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска во вторник приговорилзаведующего одной из лабораторий Института теплофизики Сибирского отделения РАН (Новосибирск) Олега Кабова к пяти годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить наказание на срок пять лет без штрафа и без ограничения свободы, (...) назначенное наказание считать условным", - огласил решение судья Геннадий Гущин.

Суд также взыскал с Кабова 7 млн 218 тыс. рублей ущерба и запретил на два года заниматься деятельностью, связанной с научной работой в области теплофизики.

Ученый признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее Кабов не признал вину. В ходе прений сторон ученый и его защита заявили ходатайство о возобновлении судебного следствия и назначения комплексной научно-технической судебной экспертизы по делу, поскольку следствие не включило научные и научно-технические результаты Кабова в число обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Также в прениях Кабов подробно описал результаты работы лаборатории, отсутствие которых ему вменяют в вину. "В Новосибирске в 2016 г. уже был создан первый экспериментальный образец системы охлаждения нового типа. В 2017 г. были проведены систематические эксперименты и в 2018 г., то есть, в то же время, как и у исследователей в США, хотя наш проект был начат на два года позднее", - отметил он.

Гособвинитель просил суд назначить Кабову семь лет колонии общего режима, со штрафом в размере заработной платы подсудимого за три года, с ограничением свободы на полтора года, а также с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с руководством научными проектами на три года.

Суть обвинения и позиция защиты

По версии следствия, с августа 2014 года по ноябрь 2017 года Кабов при проведении работ по федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" сфальсифицировал отчеты о проведении научных работ путем включения в них ранее полученных научных результатов.

Отчетные документы он направил в Минобрнауки России, вследствие чего из федерального бюджета в Институт теплофизики было перечислено более 26 млн рублей, из которых 7,2 млн рублей, по мнению следствия, были похищены "путем начисления подчиненным сотрудникам лаборатории надбавок к заработной плате за участие в научном проекте, которые они передали обвиняемому по его требованию".

Защита Кабова строилась на опровержении предъявленного ему обвинения в фальсификации отчетной документации при проведении прикладных научных исследований по научному проекту по теме "Создание технологии охлаждения теплонапряженных элементов с использованием однокомпонентных двухфазных потоков".

В частности, по утверждению адвоката Геннадия Шишебарова, на момент доследственной проверки в 2019 году, а также после возбуждения уголовного дела в октябре 2022 года и установка, и образец находились в Институте теплофизики СО РАН.

Сообщалось, что в январе 2022 года Кабов продемонстрировал созданную установку журналистам в ходе пресс-тура.