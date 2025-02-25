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Правительство назвало АО с правом на заочные ГОСА в 2025 году, среди них Сбербанк, ВТБ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Акционерные общества, которым президентским указом дано право самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, смогут проводить годовые собрания в 2025 году в заочной форме, говорится в опубликованном постановлении правительства РФ N220.

Аналогичное право будет у компаний из специального перечня организаций, если число акционеров у них более 500 тыс. - в этом списке есть Сбербанк и ВТБ.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Его разработка потребовалась в связи с принятием закона, который с 1 марта 2025 года отменил действовавшее с 2020 года право компаний проводить заочные годовые собрания, но позволил правительству РФ определить акционерные общества-исключения. Оно вправе назвать критерии, при соответствии которым АО смогут отказаться от очного формата собраний в 2025 году.

Согласно постановлению, право на заочные собрания до конца текущего года сохранят компаниям с числом акционеров от 500 тыс., если они одновременно включены в специальный перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед правительством РФ, в соответствии с его постановлением N613 от 2013 года. В этом перечне сейчас 63 компании, среди них Сбербанк, банк ВТБ.

Также право на заочные собрания будут у АО из президентского указа N903 о временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми хозяйственными обществами (вышел в ноябре 2023 года, с тех пор несколько раз обновлялся, в нем сейчас 118 организаций, среди которых, в частности, ПАО "Роснефть", ПАО "Газпром", ПАО "Транснефть" и "Новороссийский морской торговый порт").

Также аналогичное право будет у компаний, акции которых, принадлежащие "недружественным" иностранным лицам, были переданы во временное управление РФ или российским структурам. Кроме того, смогут проводить в заочной форме ГОСА и стратегические компании, а также их дочерние и зависимые структуры, осуществляющие деятельность на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ряд эмитентов обращались в профильные министерства с просьбой предоставить аналогичную возможность также и компаниям из перечня стратегических и публичным акционерным обществам (ПАО) с числом акционеров от 500 тыс. Однако предложение не было поддержано Минэкономразвития и Банком России, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

По его словам, Минэкономразвития обосновало свой отказ появлением у компаний с 1 марта 2025 года возможности проводить онлайн-собрания без очной части. Кроме того, министерство напомнило о поставленной президентом РФ задаче удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году. В связи с этим Минэкономразвития сослалось на позицию ЦБ РФ, согласно которой для обеспечения роста капитализации российского финансового рынка важно обеспечить отсутствие ограничений для акционеров принимать очное участие в годовых собраниях компаний.

ВТБ Сбербанк Правительство РФ
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