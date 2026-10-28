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Жилые дома и инфраструктура промзоны повреждены обломками БПЛА в Новомосковске

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Тульской области зафиксированы повреждения многоквартирного дома, частных домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне", - говорится в сообщение губернатора Миляева в Max.

Организовано реагирование экстренных служб, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2026 года Военная операция на Украине
Новомосковск Тульская область
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Жилые дома и инфраструктура промзоны повреждены обломками БПЛА в Новомосковске

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