Жилые дома и инфраструктура промзоны повреждены обломками БПЛА в Новомосковске

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Тульской области зафиксированы повреждения многоквартирного дома, частных домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне", - говорится в сообщение губернатора Миляева в Max.

Организовано реагирование экстренных служб, добавил губернатор.