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Госдума рассмотрит законопроект об обновлении системы организации местного самоуправления в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Документ предусматривает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, уточняет их компетенцию и полномочия, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, ко второму чтению предлагаемые нормы серьезно доработаны с учетом позиции регионов. Соавторами поправок, в числе которых председатель Госдумы, выступили депутаты разных фракций. Согласно им, регион сможет самостоятельно определить: переходить на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями, которые в исходном тексте исключались как вид муниципальных образований.

"Мы учли мнения региональных властей и вышли на консенсусное решение. Формируя подходы, прежде всего руководствовались интересами граждан, для которых местная власть находится в оперативном доступе", - отметил Володин.

"Многообразие субъектов с их особенностями и традициями не позволяет подогнать всю систему местного самоуправления под одно лекало. Право выбора модели позволит регионам эффективнее решать вопросы населения и задачи по развитию своих территорий, начиная с первичного звена", - считает председатель Госдумы.

Всего в ходе работы над законопроектом было рассмотрено почти тысяча поправок, сообщил ранее журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, соавтор проекта закона Павел Крашенинников.

"Местное самоуправление - первичный, наиболее приближенный к населению уровень публичной власти. Во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями, зависит общая работа как региональной, так и федеральной публичной власти, и проектируемый закон должен помочь в этом", - отметил Крашенинников.

Концепция проекта закона предлагает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, в основе которой упрощение системы местного самоуправления и уточнение компетенции органов местного самоуправления, а также систематизация большого количества правовых норм, содержащихся в разных законодательных и иных нормативных актах.

"Полагаем, проект позволит повысить эффективность и прозрачность работы местных органов власти и укрепить финансовую основу их деятельности", - считает Крашенинников.

Проект закона (40361-8) был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 года сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Он является завершающим этапом развития конституционного принципа единства публичной власти, отметили в пресс-службе комитета. В первом чтении законопроект был принят 26 января 2022 года.

Вячеслав Володин Павел Крашенинников Госдума РФ
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