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Минздрав планирует сократить потребление табака к 2030 году почти на 15%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В России к 2030 году планируется снизить потребление табачной продукции на душу населения на 14,4% в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого"; потребление алкогольной продукции - на 8,5%, сообщил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"К 2030 году потребление продукции на душу населения: минус 8,5% алкогольная, минус 14,4% табачная по отношению к 2023 году", - говорится в презентации, которую глава Минздрава продемонстрировал на расширенном заседании комитета по охране здоровья.

Как отмечается в презентации, в Минздраве рассчитывают к 2030 году увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза по отношению к 2023 году.

Михаил Мурашко Минздрав
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