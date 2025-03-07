Производство водки в РФ в январе-феврале упало на 26,3%, вина - выросло на 14,8%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Производство водки в РФ в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 26,3%, до 7,6 млрд декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

В целом спиртных напитков за этот период было выработано 11,8 млн дал, что на 23,4% меньше прошлогоднего. Так, коньячные предприятия снизили производство на 21,2%, до 1,05 млн дал, ликеро-водочных изделий было выработано 945,2 тыс. дал (на 18,3% меньше).

Как пояснили "Интерфаксу" в Росалкогольтабакконтроле, на показатели производства спиртных напитков, в том числе и водки, продолжают действовать те же факторы, которые были отмечены в начале года. Это, прежде всего, изменение ставки акциза и минимальных цен в 2025 году. "В конце прошлого года в ожидании этих нововведений производители наращивали выпуск, следствием этого стало снижение показателей в первые месяцы текущего года", - заявили в службе.

Между тем, по итогам двух месяцев темпы снижения производства водки несколько замедлились: в январе падение составляло 32,2%.

В то же время производство виноградных вин за два месяца этого года выросло на 14,8%, до 5,1 млн дал. Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше - 16,1%, до 2,4 млн дал. В то же время производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало в 2,6 раза, до 18,1 тыс. дал, с содержанием этилового спирта - в 9,7 раза, почти до 1,3 млн дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 241,2 тыс. дал, что в 8,3 раза меньше, чем годом ранее.

Резко снизился и выпуск слабого алкоголя - в 12,6 раза, до 211,2 тыс. дал.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-феврале составило 19,976 млн дал, что на 25,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.