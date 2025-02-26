Мантуров возглавил наблюдательный совет МГТУ имени Баумана

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров избран председателем наблюдательного совета МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщается на сайте правительства.

"Создание наблюдательного совета МГТУ им. Н.Э. Баумана связано с новым статусом университета как автономного образовательного учреждения", - поясняется в сообщении.

Первый вице-премьер подчеркнул необходимость максимального вовлечения вуза в реализацию национальных проектов технологического лидерства и укрепления его связи с промышленными предприятиями и органами исполнительной власти.

Мантуров также посетил корпус передовой инженерной школы университета. В центрах и лабораториях корпуса ведётся подготовка системных инженеров в области ракетно-космической техники, отмечается в сообщении.

Первый вице-премьер побывал и в Инжиниринговом центре им. М.П.Аржакова - Центре компетенций корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и конструкторском бюро "ПроКИТ", где студенты проектируют и собирают малые космические аппараты формата "кубсат".

