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"Ростех" в 2025 году инвестирует в передовые инженерные школы более 1 млрд рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Ростех" в 2025 году профинансирует передовые инженерные школы (ПИШ) более чем на 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Инвестиции, в частности, будут направлены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развитие и оплату труда профессорско-преподавательского состава, а также на обучающие программы и формирование инфраструктуры ПИШ", - сказано в пресс-релизе.

Сейчас "Ростех" участвует в развитии 19 передовых инженерных школ на базе опорных вузов, среди них - МАИ, Политех им. Петра Великого, МГУ имени Ломоносова, РТУ МИРЭА, МГТУ "Станкин" и другие. Главное назначение ПИШ - содействие промышленности в освоении критических и сквозных технологий под производственные потребности, а также подготовка нового поколения инженеров-конструкторов и исследователей.

На базе ПИШ, партнером которых выступают организации "Ростеха", реализуются 69 НИОКР. Создано 45 новых лабораторий, опытных производств и виртуальных фабрик для научно-технических исследований и разработок.

В пресс-службе добавили, что на базе передовых инженерных школ при поддержке госкорпорации обучается 1,3 тысячи студентов, ведется более 100 образовательных программ, включая программы дополнительного профобразования. Более 880 инженеров и свыше 200 преподавателей повышают квалификацию.

МАИ Ростех МГУ МГТУ "Станкин" МИРЭА
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