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Резко возросший спрос на туры в Японию привел к очередям в посольство за визами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - У здания посольства Японии в Москве в последние дни образовались большие очереди за визами, это связано с приближающимся сезоном цветения сакуры и общим ростом спроса на направлении, сообщает в четверг пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

"В последнее время наблюдаются значительные очереди на подачу документов - два дня назад очередь в консульство доходила до 200 человек. Схожая ситуация и в консульстве Японии в Санкт-Петербурге. Наплыв заявителей связан со многими факторами: понедельник был выходным из-за Дня рождения японского императора, перед сезоном цветения сакуры спрос на оформление виз традиционно повышается плюс общий рост интереса к направлению. В первую очередь консульство рассматривает документы туристов, вылетающих в ближайшие даты", - сообщила директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

По ее словам, спрос на туры в Японию в период цветения сакуры в этом году вырос минимум на 30% по сравнению с прошлым годом, и "это очень хорошие показатели".

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян также связывает очереди в японское посольство с растущим спросом на цветение сакуры.

"Да и в целом ажиотаж вокруг Японии чувствуется уже три месяца: люди постоянно слышат, что визу туда получить легко, долететь проще, чем в Европу, вот и решают поехать. К тому же ряд перевозчиков объявили промо-тарифы в Японию, конечно, уже после сакуры. Но организованных туристов очереди не касаются - документы за них подают туроператоры. И пока не слышно, чтобы консульский отдел не справлялся с наплывом туристов. Но если пойдут массовые задержки, это может привести к записи на подачу", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, Япония в ноябре 2024 года упростила правила требования к подаваемым на визу документов, убрав из списка подтверждение об оплате отелей по маршруту.

По словам Мурадяна, билеты в Японию можно найти по цене от 40 тыс. рублей в обе стороны, но на цветение сакуры, в высокий сезон, стоимость перелета составляет порядка 200 тыс. рублей.

Руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина согласилась с коллегами, что рост интереса к Японии наблюдается уже не первый год.

"Учитывая, что сейчас появились доступные варианты перелета через Китай, а виза бесплатная, экскурсионная Япония фактически стала доступнее Европы. Отсюда и ажиотаж с визами. На сакуру попасть уже проблематично, свободных гидов на пик сезона просто не осталось, в групповых турах еще есть считанные места. Рекомендуем туристам подавать документы на визу не менее чем за 2-4 недели до даты поездки. Если не возникнет сомнений в корректности пакета документов заявителя, визу сделают в срок от пяти рабочих дней", - подчеркнула она.

Эксперт добавила, что японцы скрупулезно относятся к подаваемым документам: даже если бумаги в папке разложены не в том порядке, их могут вернуть заявителю.

Как отмечают в РСТ, уже начались активные продажи туров и на майские праздники. По словам Юриной, май-июнь - лучшее время для поездки, "так как еще не жарко, цветут глицинии и другие красивые цветы, а туристов будет не так много, как на сакуру".

В 2024 году страну посетили, по японской статистике, почти 100 тыс. российских туристов. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее.


Япония РСТ РФ
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