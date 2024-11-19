Япония упростила для россиян оформление туристических виз

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российским туристам стало проще оформить визу в Японию - посольство страны убрало из списка необходимых для этого документов подтверждение об оплате отелей по маршруту, свидетельствует сайт дипмиссии

По состоянию на 19 ноября в список документов для получения визы входят загранпаспорт, фотографии, копия внутреннего паспорта, подтверждение оплаты авиабилетов, программа тура, подтверждение финансовой состоятельности заявителя.

Если турист претендует на многократную визу, он должен предоставить документы, подтверждающие хотя бы один предыдущий визит в страну за последние три года, или наличие финансовой возможности для многократных поездок.

По данным японской национальной туристической организации (JNTO), с января по сентябрь страну посетило 63,9 тысячи российских туристов, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что этой осенью значительно вырос спрос на туры в Японию в сезон "красных кленов", и такие поездки туристы начали бронировать еще весной.