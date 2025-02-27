Сбер в 2024 г. получил 284 млрд руб. убытка от непрофильных видов деятельности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Отрицательный результат группы Сбербанка от непрофильных видов деятельности в 2024 году вырос на 25,7% - до 284,1 млрд рублей с 226 млрд рублей в 2023 году, следует из отчета группы по МСФО.

Выручка от непрофильной деятельности в 2024 году увеличилась на 36% - до 505,5 млрд рублей (в 2023 году - 371,8 млрд рублей). Себестоимость и прочие расходы показали отрицательный результат - минус 789,6 млрд рублей (рост к 2023 году на 32%).

"Надо сказать, что в этих цифрах, в том числе, наши инвестиции в лояльность клиентов отражены, поэтому цифры там достаточно значимые, их нужно разделять", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференц-звонке в четверг.

Инвестиции Сбера в ассоциированные компании и совместные предприятия в 2024 году сократились на 18,9% - до 57,9 млрд рублей.

На 2025 год группа поставила "существенно более жесткие рамки" перед дочерними и ассоциированными компаниями.

"Те жесточайшие требования, которые мы ставим перед собой, перед ПАО "Сбербанк", мы их транслируем сейчас на все дочерние компании. Мы существенно пересматриваем систему управления нашими дочерними компаниями, повышаем уровень амбициозности. Многих руководителей поменяли, многих поменяем в этом году. Будет обновление людей, существенное изменение амбиций наших компаний. И конечно же, мы ищем, в том числе деньги внутри этих компаний. Чем более жесткие условия, тем они должны быть более конкурентоспособны", - заявил Греф.

По его словам, все компании группы в 2025 году сразу не перейдут на самоокупаемость. "Но сейчас мы видим большое пространство для того, чтобы сделать большой шаг в этом направлении", - отметил он.

"Конечно, не все наши инвестиции были в десятку, мы совершали ошибки, но в целом мы имеем огромный плюсовой баланс от масштаба наших инвестиций и диверсификации наших инвестиций", - сказал Греф.

Он добавил, что группа совершила серьезный качественный скачок в развитии благодаря применению технологий искусственного интеллекта. "Мы при переходе на GigaChat, на генеративные модели наши, за три месяца совершили такой прогресс, которого не могли достичь за последние пять лет", - подчеркнул он.

Сбербанк не боится прихода на российский рынок игроков с доступом к международным технологиям, не видит сейчас в этом рисков, заявил Греф.

"Что касается, боимся ли мы прихода каких-то там магических конкурентов? Боимся только в одном случае - если их привезет Илон Маск с Марса (Маск - основатель американской SpaceX, планирующей запустить космические корабли на Марс - ИФ). Я пока не вижу ни одного конкурента на планете Земля, которого мы бы так страшно напугались, чтобы он бы пришел и у нас отобрал долю рынка. Они уже пытались это сделать. Я не вижу, честно сказать, среди банковских структур конкурентов нам", - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что в российских банках видит "очень неплохих конкурентов", у которых можно перенять лучший опыт.

"Страшно, что европейские банки сюда придут, вдруг проснутся от спячки... Пусть они сначала цифровую трансформацию все сделают, а потом поговорим. Ни один из банков (европейских - ИФ) не готов к тому уровню технологического внедрения, который мы сегодня делаем", - считает Греф.

"Конкуренция со стороны технологических компаний - да. Это значительно более жесткие для нас конкуренты - во всех остальных направлениях, кроме банков. И российские технологические компании - сильные, мощные, хорошие, они серьезные конкуренты, и международные технологические компании - да. Если они все придут на российский рынок, самые продвинутые из них придут на российский рынок, это увеличит конкуренцию и увеличит риски. Но это нормально, мы еще не все свои запасы тоже включили. Нам нужно будет включать вторую космическую скорость, будем включать. Чем жестче конкуренция, тем интереснее", - отметил глава Сбербанка.