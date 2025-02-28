Пользователям маркетплейсов пообещали новые инструменты защиты от мошенников

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пользователи маркетплейсов и онлайн-сервисов получат дополнительные инструменты для защиты от мошенников, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Эти механизмы позволят исключить возможность взлома аккаунта, а значит помогут защитить персональные данные и личные средства граждан. В частности, граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная мера является частью законопроекта правительства по борьбе с мошенничеством в интернете.

Таким образом, по мнению авторов законопроекта, "даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит СМС для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему". "А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - отмечается в сообщении.

По словам Григоренко, которые приводятся в сообщении, "важно, что использование биометрии добровольно".

"Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", - сказал вице-премьер.

"Двухфакторная аутентификация, включая биометрию, сделает платформы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество, сохраняя удобство для пользователей. Это позволит покупателям и продавцам чувствовать себя уверенно, зная, что их аккаунты надёжно защищены", - отмечается в релизе.

Правительство РФ на заседании 13 февраля одобрило законопроект, содержащий около 30 мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, 15 февраля он был внесен для рассмотрения в Госдуму.