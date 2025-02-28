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ФНС с ноября включила в реестр 518 майнеров

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Реестры Федеральной налоговой службы включают 518 майнеров и 91-го оператора майнинговой инфраструктуры, сообщили в ФНС.

Закон о легализации майнинга в России вступил в силу с 1 ноября 2024 года. С этого же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты в России, а также операторы соответствующей инфраструктуры.

Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать лимит в 6 тысяч кВт-ч в месяц.

При этом всем майнерам (юрлицам, физлицам и ИП) необходимо ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС.

ФНС
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