Реестр майнеров ФНС за три месяца вырос в 1,7 раза и превысил 1000 участников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более 1 тысячи майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры зарегистрировались в реестрах Федеральной налоговой службы, говорится в сообщении ФНС.

В конце февраля служба сообщала, что реестры содержат около 600 участников. Таким образом, количество зарегистрированных майнеров за последние три месяца увеличилось в 1,7 раза.

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 года. С того же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры. Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать лимит в 6 тыс. кВт-ч в месяц.

Всем майнерам (юрлицам, физлицам и ИП) необходимо ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС.