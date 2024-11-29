Путин подписал закон о налогообложении цифровых валют

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи, сообщается на официальном портале правовой информации.

Для целей Налогового кодекса цифровая валюта признается имуществом.

Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, с 2025 года ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина в 2,4 млн рублей в год - 15%.

Закон вводит в Налоговый кодекс новую статью (282.3), которая определяет особенности расчёта налоговой базы по операциям с цифровой валютой, полученной в результате майнинга.

Налоговая база будет рассчитываться по рыночной котировке цифровой валюты на дату получения дохода. Рыночная котировка - это цена закрытия, установленная иностранным торговым организатором (включая биржу) по сделкам за день. В законе также определены критерии для иностранных криптобирж, котировки которых должны учитываться майнерами при расчете налога на прибыль (25% с 2025 года).

Иностранным торговым организатором (включая биржу) считается лицо, у которого объем торгов с цифровой валютой превышает 100 млрд руб. в день. При этом информация о рыночных котировках криптовалюты должна размещаться на официальном сайте биржи в течение последних трех лет. Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались через две или более иностранные криптобиржи, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одной из них.

Кроме того, если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались по ценам в разных валютах или в иностранных цифровых правах, курс которых привязан к курсу иностранной валюты, налогоплательщик может сам выбирать торговую пару, цена закрытия которой будет признаваться рыночной котировкой цифровой валюты. Цена закрытия цифровой валюты должна будет пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ, действовавшему на дату признания дохода.

Доход (выручка) от реализации цифровой валюты будет определяться исходя из фактической цены реализации, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%. При этом доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы. При покупке цифровой валюты ее стоимость определяется исходя из цены приобретения, но не выше рыночной котировки цифровой валюты, увеличенной на 20%.

Ожидается, что эта статья закона вступит в силу спустя месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Закон также включает обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Оператор обязан сообщать налоговым органам сведения о майнинге цифровой валюты лицом, которому он предоставляет услуги по обеспечению майнинговой инфраструктуры.

Сведения должны предоставляться ежеквартально в электронной форме не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Если оператор не предоставит данные в указанный срок, он получит штраф в размере 40 тысяч рублей. Эта статья вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно одобренному закону, доходы и расходы по операциям с цифровыми валютами (за исключением доходов и расходов, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты) в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций, предусматривающего использование цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, учитываются в общей налоговой базе.

При этом освобождаются от налогообложения услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках ЭПР.

Закон вступит в силу в день его официального опубликования, за исключением некоторых его положений.

Закон о майнинге криптовалют был принят парламентом в конце июля, он вводит деятельность по добыче цифровой валюты в правовое поле. Документ предполагает, что с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны войти в специальный реестр. Ведение реестра передано Федеральной налоговой службе.

Закон, позволяющий Банку России в рамках ЭПР использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности, вступил в силу 1 сентября. Регулятор ранее отмечал, что первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года. В настоящее время нюансы экспериментально-правового режима еще обсуждаются, сообщал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов 13 октября. Кроме того, в рамках ЭПР обсуждается вопрос легализации криптобирж в России и организации площадок по спотовой торговле криптовалютой.