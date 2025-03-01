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Утвержден перечень профессий для бесплатного переобучения в 2025 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Межведомственная рабочая группа по вопросам рынка труда (МРГ) утвердила перечень наиболее востребованных для экономики РФ профессий, доступных для бесплатного переобучения в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Минтруда России.

"В перечень включены профессии, востребованные в промышленности, сельском хозяйстве, в IT-сфере, строительстве, медицине, индустрии гостеприимства и других отраслях", - сказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, слова которого цитирует пресс-служба.

В перечень из 360 профессий для бесплатного переобучения в 2025 году вошли наиболее востребованные на рынке труда специальности, отметили в ведомстве.

В их числе профессии агрохимика, аналитика данных, веб-разработчика, веб-дизайнера, санитара, химика-лаборанта, чертежника-конструктора, экскурсовода и другие.

По словам Котякова, среди программ бесплатного переобучения есть те, которые нацелены на подготовку с нуля, а также есть курсы, ориентированные на специалистов высокой квалификации - инженеров, программистов.

Перечень был сформирован на основе предложений, поступивших от отраслевых ведомств - Минсельхоза, Минпромторга, Минтранса, Минстроя, Минэнерго и Минэкономразвития, сообщили в Минтруде, отметив, что он соотнесен с прогнозом кадровой потребности экономики на ближайшие пять лет.

С этого года переобучение организовано при участии четырех федеральных операторов - Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства, Института развития профессионального образования и ВНИИ труда, отметил Котяков.

"ВНИИ труда объединит предложения корпоративных университетов и учебных центров предприятий. Фактически государство будет финансировать подготовку специалиста на базе предприятия строго под конкретное рабочее место", - уточнил глава Минтруда.

В 2025 году смогут переобучиться как безработные, так и работающие граждане, которые хотели бы получить более востребованную специальность или увеличить свой заработок, пояснили в ведомстве.

В 2024 году по нацпроекту "Демография" бесплатно получили новые профессиональные знания более 118 тыс. человек. Уровень трудоустройства по итогам обучения превысил 80%.

Минтруд
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