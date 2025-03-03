В России появится национальный стандарт по "зеленому" туризму

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Национальный стандарт по устойчивому туризму разработает "ДОМ.РФ" совместно с Российским союзом туриндустрии при поддержке Минэкономразвития, сообщили в госкомпании.

"Национальный стандарт выступит инструментом оценки туристических объектов с точки зрения сохранения баланса между экологическими, технологическими и экономическими потребностями. Проект документа будет представлен для публичных обсуждений до конца 2025 года. Вступить в силу ГОСТ устойчивого туризма может до конца 2026 года и впоследствии стать основой для предоставления государственной поддержки в этой сфере", - отметила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству "ДОМ.РФ" Марина Слуцкая.

Национальный стандарт получит название "Зеленые стандарты. Здания и сооружения туристической инфраструктуры. Методика оценки соответствия принципам устойчивого развития".

Планируется, что, благодаря стандарту, туробъекты смогут повысить свою конкурентоспособность. Например, ГОСТ Р будет поощрять снижение негативного воздействия на окружающую среду через рациональное использование ресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение качества жизни местного населения за счёт создания рабочих мест, повышение доступности социальных услуг и поддержку культурного наследия.

"ДОМ.РФ" уже подготовил "зеленые" ГОСТ Р для многоквартирных и индивидуальных домов. Входящий в группу Банк "ДОМ.РФ" кредитует создание туристической инфраструктуры по программе льготного финансирования капитальных гостиничных объектов. На текущий момент портфель банка по этой программе насчитывает 34 проекта с суммарным кредитным лимитом 132 млрд рублей - это гостиницы, санатории, многофункциональные комплексы, аквапарки и парк развлечений.