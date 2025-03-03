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Дума заслушает годовой отчет Счетной палаты 19 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил о планах нижней палаты парламента рассмотреть отчет о работе Счетной палаты за 2024 год 19 марта.

Такое решение принято Советом Думы, сказал Жуков журналистам в понедельник.

Также он проинформировал о законодательной повестке на текущей неделе.

"В среду состоится правительственный час на тему: "О кадровом обеспечении медицинских и образовательных организаций" с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова", - отметил Жуков.

По его словам, 5 марта ожидается и рассмотрение проекта закона о реформе местного самоуправления в окончательном, третьем, чтении.

Александр Жуков Счетная палата Госдума
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