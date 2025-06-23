ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за сотрудничество с СБУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Две жительницы Запорожской области задержаны по подозрению в госизмене в виде передачи украинской разведке данных о дислокации российских войск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ на территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, сотрудничавших со Службой безопасности Украины", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным ведомства, женщины "собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ".

Подозреваемые задержаны, следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил против них дело по ст. 275 УК России (государственная измена), заявили в ЦОС.

Там напомнили, что санкция указанной статьи "предусматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы".

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры "Телеграм" и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - добавили в ведомстве.