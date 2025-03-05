Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Администрация Белореченского района (Краснодарский край) ввела в городе режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме, сообщил глава района Сергей Сидоренко в своем телеграм-канале.

"На данный момент введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для городского поселения", - написал Сидоренко.

Он отметил, что в результате взрыва разрушены перекрытия в одном из подъездов, повреждены четыре квартиры.

"Оперативно проведена эвакуация жителей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Жители второго подъезда размещены в гостинице "Белореченск". Все обеспечены горячим питанием и всем необходимым", - добавил Сидоренко.

Минувшей ночью в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Красная в Белореченске произошел, по предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси, в результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В результате пострадали три человека - двое были госпитализированы и одному назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время в ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей.

На месте работают 140 специалистов, задействовано 38 единиц техники.