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Уголовное дело возбуждено после обрушения дома в Белореченске на Кубани

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после обрушения многоквартирного дома в городе Белореченск (Краснодарский край), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Следственным отделом по Белореченскому району возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной обрушения плит перекрытия в жилом доме в Белореченске стала детонация баллонного газа.

В ночь на среду в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Красная в Белореченске произошел, по предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие. Были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. Пострадали три человека: двое были госпитализированы, одному назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время в ПВР находятся 25 человек, в том числе 5 детей.

На месте работают 140 специалистов, задействовано 38 единиц техники.

В Белореченске введен режим чрезвычайной ситуации.

Краснодарский край СКР Вениамин Кондратьев Белореченск
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