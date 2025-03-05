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Что произошло за день: среда, 5 марта

Реакция Кремля на предложение Минска о площадке для переговоров, приостановка передачи Штатами разведданых для Киева, отсрочка публикации плана ЕК по отказу от российского топлива

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле назвали Минск лучшим местом для трехсторонних переговоров лидеров РФ, США и Украины. Ранее инициативу о предоставлении площадки озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

- Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о приостановке передачи Украине разведданных и вооружения.

- В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года - до 2,4%. Три месяца подряд показатель удерживался на уровне 2,3%, это исторический минимум.

- Европейская комиссия отложила публикацию дорожной карты по отказу от российского ископаемого топлива. Она планировалась на 26 марта.

- Ущерб от преступлений в сфере информационных технологий в 2024 году превысил 200 млрд рублей, сообщил Путин. Он отметил, что их раскрываемость снизилась. Между тем генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что за год зафиксировано свыше 50 тысяч преступлений с использованием неправомерного доступа к "Госуслугам".

- Режим ЧС введен в Белореченске (Краснодарский край) после взрыва газа в жилом доме.

- Суд арестовал имущество бывшего гендиректора ООО "Гугл" Юлии Соловьевой. Меры приняты в рамках заявления конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского.

- Банки будут обязаны проверять налоговое резидентство клиентов при частом использовании приложений за рубежом. Это предусмотрено в доработанном проекте постановления правительства РФ.

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